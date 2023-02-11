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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Рома
Лечче - Рома: обзор матча 11 февраля 2023
Лечче
11.02.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Рома
7'
Р. Ибаньес (АГ)
17'
П. Дибала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Рома
Желтая карточка
М. Юльманн
90'
+1
Замена
Р. Уден
️️️️
Ф. Ди Франческо
88'
88'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Л. Пеллегрини
83'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Н. Матич
83'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
Замена
Л. Банда
️️️️
Г. Стрефецца
74'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
А. Галло
74'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Л. Коломбо
67'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
Ж. Гонсалес
67'
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
62'
Желтая карточка
Л. Коломбо
52'
33'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Дибала
Желтая карточка
Г. Стрефецца
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Ибаньес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
14
Умтити
6
Башкиротто
23
Юльманн
29
Бли
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
29
Коломбо
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Ибаньес
59
Залевски
18
Матич
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
21
Дибала
25
Галло
3
Пеццелла
3
Пеццелла
25
Галло
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
10
Уден
10
Уден
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
19
Банда
19
Банда
7
Стрефецца
29
Коломбо
34
Перссон
34
Перссон
29
Коломбо
18
Матич
23
Вейналдум
23
Вейналдум
18
Матич
7
Пеллегрини
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
Остались в запасе
Лечче
Рома
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лечче - Рома
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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