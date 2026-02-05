Галактионов объяснил выбор Митрюшкина капитаном «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что вратарь Антон Митрюшкин стал капитаном команды вместо Дмитрия Баринова.

«Митрюшкин должен показать себя в сезоне, сейчас он привыкает к роли капитана. Это выбор команды, нашей задачей было его одобрить и поддержать.

Но у Антона есть чемпионский опыт – он чемпион Европы и капитан той сборной со своей харизмой и внутренним стержнем, уже немолодой.

Митрюшкин имеет возможность поговорить, направить ребят, правильно взаимодействует с тренерским штабом и руководством клуба. У него есть умение доносить свои футбольные мысли.

Всe идeт своим чередом, а как будет проявляться капитанство Антона дальше – покажет сезон. И не только когда у команды всe хорошо. Случаются разные отрезки, здесь роль капитана и будет весомой», – заявил Галактионов.