Новичок «Спартака» – лучший игрок РПЛ по одному показателю

Опубликован рейтинг игроков по преодолeнной дистанции на спринтах за первую часть сезона РПЛ.

Лучшим по этому показателю стал Владислав Саусь. 22-летний полузащитник, ранее перешедший из «Балтики» в «Спартак», провeл на поле 1672 минуты и преодолел 5139 метров на скорости выше 25,2 км/ч.

Второе место в рейтинге занял Кирилл Глебов из ЦСКА, третье – Александр Руденко из «Локомотива».