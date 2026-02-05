Новичок «Спартака» – лучший игрок РПЛ по одному показателю

Опубликован рейтинг игроков по преодолeнной дистанции на спринтах за первую часть сезона РПЛ.
Лучшим по этому показателю стал Владислав Саусь. 22-летний полузащитник, ранее перешедший из «Балтики» в «Спартак», провeл на поле 1672 минуты и преодолел 5139 метров на скорости выше 25,2 км/ч.
Второе место в рейтинге занял Кирилл Глебов из ЦСКА, третье – Александр Руденко из «Локомотива».
- Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- «Спартак» купил игрока за 350 миллионов рублей.
- 22-летний россиянин подписал с красно-белыми контракт до 2030 года.
Источник: телеграм-канал РУСТАТ