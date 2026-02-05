В Беларуси отреагировали на слова президента ФИФА о допуске России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался о возможном снятии бана с российских команд.
- Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.
- Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.
- Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.
«Конечно, мы согласны [с позицией Инфантино]. Мы в целом против любых ограничений и отстранений», – заявил Василевич.
Источник: ТАСС