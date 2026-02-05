Бубнов: «Зарабатывать на игроках – это не путь «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не верит, что «Зенит» продлил контракт с Педро, чтобы выгоднее его продать.
– Этот мальчик продлил контракт… Знаешь для чего?
– Для чего?
– Сейчас снова информация появилась, что он летом может уйти.
– Ну, в том числе для этого, да. Мне кажется, это и «Зениту» тоже на руку. Почему бы и нет? Мне кажется, «Зенит» это как раз и инициировал.
– Да «Зениту»… «Зенит», знаешь… Зарабатывать на игроках деньги, блин, – это не путь «Зенита». Им нужны трофеи, а не бабки. Бабки им вообще девать некуда. Они не знают, куда их девать.
- В январе с Педро продлили контракт до лета 2030-го.
- За два года в «Зените» он оформил 11+11 в 76 матчах.
Источник: «Коммент.Шоу»