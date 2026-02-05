Реакция Глушакова на слова президента ФИФА о допуске России

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном снятии бана с российских команд.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Если президент ФИФА говорит про наше возвращение, то ему можно доверять. Честно говоря, думал, что мы вернемся еще в прошлом году, но, увы, задержались.

Все идет к нашему возвращению в спорте, футболе, политике. Хотелось бы, чтобы политика не перемешивалась с футболом, но так не получается в нынешнее время.

Замечательно, если мы вернемся и российские болельщики увидят свои клубы и сборную на международной арене», – заявил Глушаков.