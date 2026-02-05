Мусаев раскрыл, чем его удивил 78-летний Семин

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о недавнем разговоре с Юрием Семиным.

«Я недавно общался с Юрием Павловичем Семиным. Он сказал: «У меня сейчас, кажется, знаний стало больше, потому что я стал много ездить».

Он летал в Бильбао, в Париж, смотрит все матчи. И он говорит: «Я много анализирую».

То есть Юрий Павлович, легенда, сотни матчей, десятки трофеев – и он все равно в своем возрасте говорит: «Я прибавляю, лучше понимаю футбол», – заявил Мусаев.