Денисов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Правый защитник Даниил Денисов поделился эмоциями после заключения нового договора со «Спартаком».

Стороны продлили контракт на четыре года – до лета 2030-го.

«Игра за «Спартак» – это большая ответственность, которая сопровождается высоким уровнем давления. Но как профессиональный спортсмен я ценю это, ведь «Спартак» – самый большой и популярный клуб в нашей стране.

За почти семь лет, проведенных здесь, я осознал, что значит быть частью этой великой команды. Я горжусь тем, что продолжу защищать красно-белые цвета, и готов выкладываться по максимуму.

Всегда ставлю перед собой амбициозные цели и стремлюсь к их достижению. Уверен, что, развивая свои навыки, помогу внести значимый вклад в успехи команды и достичь того, чего мы хотим.

Я рад подписать новое соглашение и продолжать выступать за «Спартак». Благодарен клубу и всем, кто с ним связан. Обещаю отдать все силы ради нашего успеха. Вместе мы сможем победить!» – сказал 23-летний воспитанник СШОР «Зенит».