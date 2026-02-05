Галактионов ответил на вопрос о состоянии Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что зимний новичок команды Лукас Вера привел свой вес в норму.
- Аргентинец присоединился к клубу на правах свободного агента.
- В начале сборов у него было 68,3 кг при росте 164 см.
- Через неделю Вера сбросил 2 кг.
– В каком состоянии Вера?
– Он практически привел себя в норму. Вопрос с килограммами уже не актуален.
Вопрос встроенности в игровые действия после длительного перерыва.
Но даже по сегодняшнему матчу [против «Урала»] видно, что Лукас квалифицированный футболист.
Источник: «Матч ТВ»