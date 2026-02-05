Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов записал видеообращение для фанатов.
Сегодня он продлил контракт с клубом на четыре года – до лета 2030-го.
«Дорогие болельщики! Я рад продолжать играть за «Спартак». С нетерпением жду грядущих матчей, и вперед «Спартак», – сказал 23-летний воспитанник СШОР «Зенит».
- Денисов присоединился к спартаковцам в 2019 году.
- Его статистика за главную команду: 139 матчей, 1 гол, 11 ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Спартака»