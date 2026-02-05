Введите ваш ник на сайте
  • Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

Вчера, 19:47
4

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов записал видеообращение для фанатов.

Сегодня он продлил контракт с клубом на четыре года – до лета 2030-го.

«Дорогие болельщики! Я рад продолжать играть за «Спартак». С нетерпением жду грядущих матчей, и вперед «Спартак», – сказал 23-летний воспитанник СШОР «Зенит».

  • Денисов присоединился к спартаковцам в 2019 году.
  • Его статистика за главную команду: 139 матчей, 1 гол, 11 ассистов.
  • Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
шахта Заполярная
1770317710
Доказывай. И тренируй навес на ворота, и удар по воротам. А то летит куда угодно, только не в ворота
Ответить
ySS
1770318956
Удачи, Даня! В обороне прибавил, теперь давай в атаке.
Ответить
FWSPM
1770328690
ну играть ты наврядли будешь так что готовся на лавке сидеть
Ответить
subbotaspartak
1770328952
Надо всегда по мячику попадать, Твою мать! И это... Играть!!!
Ответить
Главные новости
ФотоСтали известны все полуфиналисты Кубка Испании
01:23
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
01:11
«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова»
00:50
«Реал» хочет забрать звезду «Манчестер Сити»
00:46
ФотоЗенитовец Ерохин получил сертификат УЕФА
00:17
2
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
Вчера, 23:43
1
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
В «Реале» недовольны тренерскими решениями Арбелоа
Вчера, 22:49
Экс-советник Федуна указал на кадровую ошибку Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:48
2
Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»
Вчера, 23:36
3
«Балтика» отказалась от спартаковца
Вчера, 23:00
1
Экс-президент «Спартака» объяснил, почему доволен продлением контракта с Денисовым
Вчера, 22:39
«Ахмат» усилится полузащитником «Пари НН»
Вчера, 22:20
Галактионов сделал заявление о будущем Монтеса в «Локомотиве»
Вчера, 21:43
Абаскаль воссоединится в Мексике с бывшим спартаковцем
Вчера, 21:31
1
Реакция Глушакова на слова президента ФИФА о допуске России
Вчера, 20:58
6
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
Вчера, 20:32
4
Галактионов объяснил выбор Митрюшкина капитаном «Локомотива»
Вчера, 20:09
1
ВидеоДенисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом
Вчера, 19:47
4
Глушаков оценил уровень завершившего карьеру Кариоки
Вчера, 19:14
Галактионов ответил на вопрос о состоянии Веры, прибывшего на сбор «Локомотива» с лишним весом
Вчера, 19:06
2
Лещук пошутил о несостоявшемся переходе Бабаева в «Спартак»
Вчера, 18:54
«Краснодар» собирается усилить две позиции
Вчера, 18:43
8
Кержаков – о матчах сборной России: «Ну нафига, блин?»
Вчера, 18:27
6
В «Спартаке» объяснили продление контракта с Денисовым
Вчера, 17:59
13
Мусаев раскрыл, чем его удивил 78-летний Семин
Вчера, 17:43
5
Денисов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Вчера, 17:31
11
Кержаков назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке
Вчера, 17:17
4
В Беларуси отреагировали на слова президента ФИФА о допуске России
Вчера, 16:57
1
Фабрицио Романо анонсировал трансфер «Зенита»
Вчера, 16:50
2
«Спартак» объявил о продлении контракта с Денисовым
Вчера, 16:37
7
«Ахмат» может избавиться от еще одного легионера
Вчера, 16:32
Агент Сутормина прокомментировал новость о расторжении контракта с «Крыльями»
Вчера, 16:16
1
«Зенит» не стал подписывать самого дорогого игрока чемпионата ОАЭ
Вчера, 15:43
1
«Балтика» хочет купить вингера «Локомотива»
Вчера, 15:25
4
ФотоПотенциальный новичок «Зенита» прилетел в Петербург
Вчера, 14:58
36
