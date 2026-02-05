Денисов обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов записал видеообращение для фанатов.

Сегодня он продлил контракт с клубом на четыре года – до лета 2030-го.

«Дорогие болельщики! Я рад продолжать играть за «Спартак». С нетерпением жду грядущих матчей, и вперед «Спартак», – сказал 23-летний воспитанник СШОР «Зенит».