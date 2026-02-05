Галактионов сделал заявление о будущем Монтеса в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поставил точку в слухах об уходе Сесара Монтеса из клуба.

«Бешикташ» пытался купить мексиканца за 7+2 млн евро.

«Локо» отклонил предложение турок.

Сообщалось, что 28-летний футболист пригрозил саботажем тренировок из-за срыва трансфера.

«Сесар – суперпрофессионал, капитан сборной Мексики, лидер нашего коллектива и один из наших ведущих игроков. Все слухи были опровергнуты представителем Монтеса и им самим.

Он очень профессионально работает, был избран вице-капитаном команды. Ребята за ним тянутся, он направляет футболистов», – сказал Галактионов.