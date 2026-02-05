ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов

ЦСКА входит в число претендентов на Хулиана Мильяна из уругвайского «Насьоналя» (Монтевидео).

80 процентов прав на центрального защитника готовы продать за 6 миллионов долларов.

Конкуренцию армейцам составят мексиканский «Крус Асуль» и неназванный топ-клуб из Бразилии.