ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов

ЦСКА входит в число претендентов на Хулиана Мильяна из уругвайского «Насьоналя» (Монтевидео).
80 процентов прав на центрального защитника готовы продать за 6 миллионов долларов.
Конкуренцию армейцам составят мексиканский «Крус Асуль» и неназванный топ-клуб из Бразилии.
- 27-летний Мильян никогда не играл в Европе.
- В составе «Насьоналя» он забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 47 матчах.
- Рыночная стоимость колумбийца – 2,3 млн евро.
- ЦСКА ищет замену для Игоря Дивеева, ушедшего в «Зенит».
Источник: твиттер журналиста Родри Васкеса