Экс-президент «Спартака» объяснил, почему доволен продлением контракта с Денисовым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заключение нового договора с правым защитником Даниилом Денисовым.
Стороны продлили контракт на четыре года – до лета 2030-го.
«У «Спартака» на этой позиции лучше Денисова никого нет, поэтому продление контракта с ним – логичное решение.
Что касается его ошибок, то все ошибаются в целом, пропущенные голы – это следствие ошибок защитников и вратаря. Не бывает еще таких, кто играл бы безупречно.
Как по мне, лучше пусть играет Денисов, чем тот же Самошников», – сказал Червиченко.
- Денисов присоединился к спартаковцам в 2019 году.
- Его статистика за главную команду: 139 матчей, 1 гол, 11 ассистов.
- Рыночная стоимость футболиста – 4 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»