Экс-президент «Спартака» объяснил, почему доволен продлением контракта с Денисовым

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на заключение нового договора с правым защитником Даниилом Денисовым.

Стороны продлили контракт на четыре года – до лета 2030-го.

«У «Спартака» на этой позиции лучше Денисова никого нет, поэтому продление контракта с ним – логичное решение.

Что касается его ошибок, то все ошибаются в целом, пропущенные голы – это следствие ошибок защитников и вратаря. Не бывает еще таких, кто играл бы безупречно.

Как по мне, лучше пусть играет Денисов, чем тот же Самошников», – сказал Червиченко.