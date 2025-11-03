«Спартаку» посоветовали еще одного тренера на замену Станковичу: «Это большая фигура в мировом футболе»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что московскому клубу нужно обратить внимание на кандидатуру Джона Терри.

«Джон Терри – хороший кандидат на должность главного тренера «Спартака». Пусть он только в начале своего тренерского пути, но это большая фигура в мировом футболе.

Думаю, он бы смог поделиться с футболистами «Спартака» тем победным духом, которым отличался, когда был игроком», – сказал Рианчо.