  • Главная
  • Новости
  Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»

Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»

Сегодня, 13:18
1

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на уход Дениса Глушакова из футбола.

  • 38-летний футболист ранее анонсировал прощальный матч с участием бывших игроков «Спартака» и «Локомотива».
  • Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год и один раз стал чемпионом.

«Мне особо нечего сказать о Денисе как профессионале или человеке. Скажу только, что общение с ним было не из приятных.

Не знаю, может ли он быть доволен своей карьерой. В историю российского футбола он не вошел. Все знают игроков вроде Карпина, Мостового или Онопко, которые были известны по всей Европе. Дениса среди них нет», – сказал Рианчо

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис Рианчо Рауль
Комментарии (1)
VVM1964
1759143101
Да он и в целом неприятный типок - с маской этакого простецкого "своего рубаха-парня" !(...
Ответить
Ташуев прокомментировал новость о назначении в «Факел»
15:39
4
«Реал» и «Барселона» узнали соперников в Суперкубке Испании
15:31
1
Реакция Мостового на увольнение Шалимова из «Факела»
15:23
ФИФА подготовила историческое изменение в правила исполнения пенальти
14:55
10
Орлов назвал игрока «Зенита», который талантливее Аршавина: «Может, тоже в «Арсенал» поедет»
14:44
6
«Факел» объявил об увольнении Шалимова
14:08
5
«Факел» определился с заменой для Шалимова
13:59
2
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
12
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
1
Видео«Салам алейкум, брат»: Мбаппе пообщался с болельщиком из Казахстана
13:07
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по восьми эпизодам матча с «Ахматом»
15:48
1
Болельщики «Ахмата» оскорбляли Дзюбу
13:33
Легионер «Спартака» объяснил, почему не учит русский язык
13:24
12
Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»
13:18
1
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
13:06
Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
12:58
14
Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID
12:55
4
«Спартак» может расстаться с легионером, потерявшим место в стартовом составе
12:31
5
Тренер «Зенита» объяснил смену позиций Глушенкова и других игроков в атаке команды
12:24
Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА
12:14
2
Червиченко указал на везение ЦСКА в матче с «Балтикой»
12:00
3
ФотоСуперкомпьютер посчитал шансы клубов на титул в РПЛ после 10 туров
11:50
18
Бывший судья РПЛ указал на ошибку арбитра в матче «Спартак» – «Пари НН»
11:33
15
Радимов сказал, чему должен научиться Глушенков
11:17
Игрок «Балтики» заявил, что «судейка поддушивал» команду в матче с ЦСКА
10:52
13
В «Балтике» высказались о переходе Талалаева в «Спартак»
10:40
2
Радимов дал совет Станковичу
10:36
11
Дмитриев высказался о дебюте в стартовом составе «Спартака» в РПЛ
10:16
2
«Балтика» собралась оспорить удаление игрока в матче с ЦСКА
10:08
Гайич выразил уверенность в победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби
09:17
12
Тренер «Спартака» высказался о настрое на дерби с ЦСКА
08:25
2
Мостовой объяснил сложности в игре у «Краснодара»
08:15
2
«Спартак» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Зенита»
07:41
3
Два европейских тренера отказали «Спартаку»
01:50
31
Только одна команда ни разу не проиграла в 10 турах РПЛ
01:11
2
Маркиньос объяснил, почему «Спартак» разгромил «Пари НН»
00:51
2
«Сочи» отдал в аренду нападающего
00:29
1
Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
00:27
