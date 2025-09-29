Экс-тренер «Спартака» охарактеризовал Глушакова: «Общение с ним было не из приятных»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на уход Дениса Глушакова из футбола.

38-летний футболист ранее анонсировал прощальный матч с участием бывших игроков «Спартака» и «Локомотива».

Глушаков выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год и один раз стал чемпионом.

«Мне особо нечего сказать о Денисе как профессионале или человеке. Скажу только, что общение с ним было не из приятных.

Не знаю, может ли он быть доволен своей карьерой. В историю российского футбола он не вошел. Все знают игроков вроде Карпина, Мостового или Онопко, которые были известны по всей Европе. Дениса среди них нет», – сказал Рианчо