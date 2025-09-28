Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

38-летний Глушаков анонсировал прощальный матч

Сегодня, 15:00
7

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков пригласил болельщиков на свой прощальный матч.

«Хочу вас пригласить на свой прощальный матч 11 октября. В 16:30 на «Арене Химки» сойдутся две легендарные команды – «Спартак» и «Локомотив». Я сыграю тайм за одну команды и тайм за другую.

Хочу вас поблагодарить за последние годы, 20 лет карьеры, которые я провел на футбольном поле. За эти шикарные эмоции, которые вы мне дарили. Хочу вам сказать спасибо и увидеть вас всех.

Помимо меня, будет еще много легенд «Спартака» и «Локомотива». Приходите, а мы подарим вам шикарную игру», – пообещал Глушаков в видеообращении.

  • Хавбек был в «Локо» с 2005 по 2013 год, а в «Спартаке» – с 2013 по 2019 год.
  • Он также выступал за «Нику», СКА, «Звезду», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту».

Еще по теме:
Глушаков объяснил, почему его можно назначить тренером «Спартака» 3
Глушаков хочет возглавить «Спартак»: «Со мной бы все отдыхали – хуже точно не будет» 17
Глушаков ответил, кто спасет «Спартак» 5
Источник: телеграм-канал Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Глушаков Денис
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1759061331
Всем пришедшим - стакан миллеровки !)))...
Ответить
Цугундeр
1759061426
Зачем нам на "похороны"?) Мы на сороковины придём.
Ответить
ZAITZEFF2011
1759064377
Он уже давно далеко от футбола. После Спартака. Можно было не анонсировать по этому поводу.
Ответить
...уефан
1759064520
..."Помимо меня, будет много легенд." Я, так понимаю, он считает себя живой легендой нашего футбола?...
Ответить
Spartak_forv@
1759064704
Пусть за Химки сыграет!Можно даже оба тайма
Ответить
Спартач80
1759064875
Кому ты нужен, "лягенда"?....
Ответить
DOCTOR PENALTY
1759065042
Долгие проводы без лишних слёз. ((
Ответить
Главные новости
В «МЮ» определились с будущим Аморима
16:49
РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте
16:30
38
Семин отреагировал на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»
15:59
Орлов назвал футболиста «Зенита», который его поражает
15:49
3
Диалог Черчесова и Дзюбы после разгромного поражения «Акрона» от «Ахмата»
15:41
2
«Зенит» повторил рекорд «Спартака»
15:30
4
38-летний Глушаков анонсировал прощальный матч
15:00
7
Орлов критически высказался об игре «Краснодара»
14:50
3
Глушенков прокомментировал покер в ворота «Оренбурга»
14:28
2
Селюк предложил Талалаеву пари на миллион рублей
14:14
4
Все новости
Все новости
Кобелев назвал двух ключевых игроков «Зенита» в созидании
16:57
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:30
«Спартак» хочет усилиться россиянином
16:21
1
«Зенит» повторил рекорд «Спартака»
15:30
3
Игрок «Локомотива» поздравил Дембеле с получением «Золотого мяча»
15:15
38-летний Глушаков анонсировал прощальный матч
15:00
7
Орлов критически высказался об игре «Краснодара»
14:50
3
Глушенков прокомментировал покер в ворота «Оренбурга»
14:28
2
Селюк предложил Талалаеву пари на миллион рублей
14:14
4
Защитник ЦСКА выбыл на две недели
13:58
2
Кержаков объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ
13:48
2
Кокорин получил два предложения из РПЛ
13:39
1
Реакция Орлова на покер Глушенкова в ворота «Оренбурга»
13:13
2
Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Только они не поймут ничего»
12:56
8
Ловчев резко ответил Илье Мэддисону
12:46
2
Агент объяснил, почему Самошников перестал играть за «Спартак»
12:35
3
Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом»
12:27
1
Кержаков одним словом описал покер Глушенкова
11:56
2
Черчесов: «Болельщикам надо брать пример с Кадырова»
11:44
6
Миронов из «Ростова» надерзил Талалаеву: «Нужно снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»
11:31
6
Внучка Гинера рассказала, как получила работу в ЦСКА
11:23
1
Мусаев сорвался на журналиста после ничьей с «Ростовом»
11:14
10
ВидеоВ «Рубине» прокомментировали ошибку вратаря в матче с «Локо»
10:58
1
Радимов: «Садулаева ждет серьезный разговор с Черчесовым»
10:21
Баринов выдвинул условие для общения с журналистами
10:13
1
Кузяев подвел итог еврокарьеры
09:26
9
Семак прокомментировал свое более эмоциональное поведение
09:03
2
Радимов заявил, что под Семаком шатается кресло
08:55
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 