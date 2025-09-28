38-летний Глушаков анонсировал прощальный матч

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков пригласил болельщиков на свой прощальный матч.

«Хочу вас пригласить на свой прощальный матч 11 октября. В 16:30 на «Арене Химки» сойдутся две легендарные команды – «Спартак» и «Локомотив». Я сыграю тайм за одну команды и тайм за другую.

Хочу вас поблагодарить за последние годы, 20 лет карьеры, которые я провел на футбольном поле. За эти шикарные эмоции, которые вы мне дарили. Хочу вам сказать спасибо и увидеть вас всех.

Помимо меня, будет еще много легенд «Спартака» и «Локомотива». Приходите, а мы подарим вам шикарную игру», – пообещал Глушаков в видеообращении.