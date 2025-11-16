Рианчо: «Сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы сборной России обыграть топ-команду.

«Карпин хочет, чтобы сборная России сыграла со страной из топ-10 рейтинга ФИФА? Думаю, сейчас это невозможно. Только когда разрешится политическая ситуация и Россию вернут на международную арену. А сейчас даже товарищеский матч России со сборной из топ-10 представить сложно.

Думаю, сейчас сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10», – сказал Рианчо.