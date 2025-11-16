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  • Рианчо: «Сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10»

Рианчо: «Сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10»

16 ноября 2025, 18:12
10

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы сборной России обыграть топ-команду.

«Карпин хочет, чтобы сборная России сыграла со страной из топ-10 рейтинга ФИФА? Думаю, сейчас это невозможно. Только когда разрешится политическая ситуация и Россию вернут на международную арену. А сейчас даже товарищеский матч России со сборной из топ-10 представить сложно.

Думаю, сейчас сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10», – сказал Рианчо.

  • Россия вчера уступила в товарищеском матче Чили (0:2).
  • Это первое поражение сборной России за четыре года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Рианчо Рауль
Комментарии (10)
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Цугундeр
1763306736
А вот, поспорю..
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Damir07
1763307930
Друг я тебе больше скажу даже из топ 20 ни кого они не победят Не то поколение сейчас хотят бабки срубить а не что то выигрывать и за что то бороться Лучше той сборны что на евро с гусом хидингом была в ближайшие 50 лет не ждите Вот те парни хотели выиграть в хорошие клубы в топ 5 перейти и что то доказать а наши только бабки срубить хотят
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лоист
1763308664
Топ 10 нас в щепки разнесут наш уровень 50 а то и выше
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Mirak92
1763309670
ДА и топ 20
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Vitaga
1763312057
о чем тут рассуждать? ведь сборной России по сути нет. каждый раз наблюдаем набор игроков . всегда разный. нет никакого основного состава. нет даже логичного подхода к составу. смесь возрастных игроков с молодежью. в перспективе допуска сборной в будущем года через 2-3 такой состав точно не будет с возрастными ныне уже игроками. зачем их сейчас включать в состав? ради приобретения опыта у них молодежью? так у них у каждого в клубах есть легионеры куда сильнее и есть у кого учиться. Карпин играет командой с непонятными целями и невразумительной тактикой и таким же набором игроков. даже нынешние звезды типа Батракова Кисляка выглядят у Карпина странно и бестолково
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FFR
1763313708
Нормальных тренеров нет, игроков тоже, откуда быть футболу?
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Artemka444
1763314692
Да из 20 тоже
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