Терри высмеял слова экс-игрока «Тоттенхэма» о «Челси»

Экс-капитан «Челси» Джон Терри отреагировал на высказывания бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Джейми О’Хары. Тот во время шоу Friday’s Breakfast оценил «шпор» как более крупный клуб в мировом масштабе в сравнении с «синими».
Терри в ответ прямо во время эфира отправил голосвое сообщение одному из ведущих Габриэлю Агбонлахору.
«О чeм он, чeрт возьми, говорит сегодня утром, этот О’Хара?
Даже эти два слова вместе – «шпоры» и «в мировом масштабе» – никогда больше не должны употребляться в одном предложении.
Слушайте, они всe ещe проводят свои предсезонные туры по Северному Лондону. Совершенно нелепо.
Кроме того, «Тоттенхэм» меня пригласил на игру в эти выходные. Начало в 17:30. Они попросили меня приехать к 17:29, сказали, что проведут меня по залу с трофеями, и посадят на трибуну к стартовому свистку.
Вот насколько они далеки от этого, дружище», – сказал Терри.
- 39-летний О’Хара выступал за первую команду «Тоттенхэма» в 2005–2011 годах, но 4 раза уходил в аренду.
- 44-летний Терри играл за «Челси» в 1998–2017 годах, и 1 раз уходил в аренду.
- В XXI веке «Челси» выиграл 23 трофея, «Тоттенхэм» – 2.