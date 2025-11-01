Терри высмеял слова экс-игрока «Тоттенхэма» о «Челси»

Экс-капитан «Челси» Джон Терри отреагировал на высказывания бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Джейми О’Хары. Тот во время шоу Friday’s Breakfast оценил «шпор» как более крупный клуб в мировом масштабе в сравнении с «синими».

Терри в ответ прямо во время эфира отправил голосвое сообщение одному из ведущих Габриэлю Агбонлахору.

«О чeм он, чeрт возьми, говорит сегодня утром, этот О’Хара?

Даже эти два слова вместе – «шпоры» и «в мировом масштабе» – никогда больше не должны употребляться в одном предложении.

Слушайте, они всe ещe проводят свои предсезонные туры по Северному Лондону. Совершенно нелепо.

Кроме того, «Тоттенхэм» меня пригласил на игру в эти выходные. Начало в 17:30. Они попросили меня приехать к 17:29, сказали, что проведут меня по залу с трофеями, и посадят на трибуну к стартовому свистку.

Вот насколько они далеки от этого, дружище», – сказал Терри.