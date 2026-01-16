ЦСКА может подписать защитника «Балтики»

Защитник «Балтики» Кевин Андраде может в ближайшее время перейти в ЦСКА.

Сумма трансфера колумбийца составит около 3 миллионов евро (270 миллионов рублей).

По плану, защитник может стать заменой перешедшему в «Зенит» Игорю Дивееву. При этом Андраде не является одним из ключевых кандидатов, предложенных главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини для усиления этой позиции.