ЦСКА может подписать защитника «Балтики»

Защитник «Балтики» Кевин Андраде может в ближайшее время перейти в ЦСКА.
Сумма трансфера колумбийца составит около 3 миллионов евро (270 миллионов рублей).
По плану, защитник может стать заменой перешедшему в «Зенит» Игорю Дивееву. При этом Андраде не является одним из ключевых кандидатов, предложенных главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини для усиления этой позиции.
- 26-летний колумбиец в этом сезоне провел за «Балтику» 21 матч, забил 1 гол.
- Срок его контракта с калининградцами рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»