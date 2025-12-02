Спортивный директор ЦСКА – об игре Мусаева и Алеррандро: «Что-то пошло не так, это и моя ошибка»

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев высказался о нападающих команды.

«Тот футбол, который показывает команда, который мы ждали от нее, требует большей эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема.

Главная задача на ближайшее трансферное окно – работа по приобретению нападающего. Она непростая, у нас работа ведется ежедневно, но не могу сказать, что мы прямо сейчас готовы эту проблему решить.

В ежедневном формате разговариваем с руководством клуба, главным тренером, кучей клубов, нашими возможными контрагентами, агентами. Верю, что мы можем решить эту задачу зимой.

У нас уникальная ситуация сложилась, что команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро – игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но что-то пошло не так. Сложно сказать, что.

Я здесь признаю, что это и моя ошибка. Не учли, наверное, какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Ни для кого не секрет, что была история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», – сказал Шевелев.