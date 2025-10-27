В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на новость, что нападающего Алеррандро могут продать во время зимнего трансферного окна.

«Это преждевременные разговоры. Ещe очень много игр до окончания первой части сезона, поэтому каких-то планов, а тем более действий нет.

Всe будет зависеть от ситуации. Раз он выходит, значит, доверяем ему. Конечно, мы хотим, чтобы он более результативно себя проявлял.

Повторюсь, сейчас говорить о том, что Алеррандро совершенно точно покинет или не покинет команду, неправильно», – сказал Бабаев.