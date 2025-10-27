Введите ваш ник на сайте
В ЦСКА прокомментировали слухи об уходе Алеррандро

Сегодня, 17:57
2

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на новость, что нападающего Алеррандро могут продать во время зимнего трансферного окна.

«Это преждевременные разговоры. Ещe очень много игр до окончания первой части сезона, поэтому каких-то планов, а тем более действий нет.

Всe будет зависеть от ситуации. Раз он выходит, значит, доверяем ему. Конечно, мы хотим, чтобы он более результативно себя проявлял.

Повторюсь, сейчас говорить о том, что Алеррандро совершенно точно покинет или не покинет команду, неправильно», – сказал Бабаев.

  • Бразилец перешел в ЦСКА в феврале за 4,2 млн евро.
  • С тех пор форвард оформил 2+2 в 23 матчах.
  • О возможном уходе Алеррандро сообщал «Евро-Футбол».

«Это будет тяжелое «классико»: Алеррандро – о дерби со «Спартаком» 3
РПЛ назвала претендентов на лучший гол июля и августа 1
Алеррандро оценил дебютный гол за ЦСКА в ворота «Зенита» 3
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алеррандро Бабаев Роман
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761577999
Уйдёт-никто не всплакнёт.Не уйдёт-добивать мадам надежду будет.Она ещё жива.
Ответить
brаtskij
1761578145
Продайте уже Алерандро, Мусаева и Шаманского и купите одного нормального напа наконец то.
Ответить
Все новости
18+
