Бабаев – о зимних новичках ЦСКА: «Нечем похвастаться – их вклад нулевой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, довольны ли в клубе зимними новичками.

В середине февраля армейцы за 4,2 млн евро купили нападающего Алеррандро, в марте – за 3,7 млн опорного полузащитника Родриго Вильягру.

Бразильский форвард провел 4 матча (132 минуты) без голевых действий, аргентинский хавбек из-за травмы вообще не дебютировал за новую команду.

«Нам пока нечем похвастаться. Пока вклад новичков в те результаты, которые достигнуты на текущий момент, можно сказать, нулевой.

Я уверен, что им нужно время, особенно это касается латиноамериканских футболистов, которые приезжают из другого климата и менталитета.

Мы с этим тоже сталкивались. Я уверен, что ребята принесут пользу. Конечно, хотелось бы, чтобы это было раньше, но уж как получится», – сказал Бабаев.