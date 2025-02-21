Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в РПЛ в 2025 году

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих покупок в РПЛ зимой 2025 года.
В списке три сделки «Спартака», две – «Зенита» и «Динамо».
- Луис Энрике, 33 млн евро – куплен «Зенитом»;
- Ливай Гарсия, 18,7 млн евро – куплен «Спартаком»;
- Пабло Солари, 10 млн евро – куплен «Спартаком»;
- Данил Глебов, 8 млн евро – куплен «Динамо»;
- Алеррандо, 4,2 млн евро – куплен ЦСКА;
- Хуан Хосе Касерес, 3,4 млн евро – куплен «Динамо»;
- Илья Помазун, 1,2 млн евро – куплен «Спартаком»;
- Саша Зделар, 1,2 млн евро – куплен «Зенитом»;
- Ифет Джаковац, 1 млн евро – куплен «Акроном»;
- Хуан Кастильо, 300 тысяч евро – куплен «Пари НН».