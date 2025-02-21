Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Топ-10 самых дорогих зимних трансферов в РПЛ в 2025 году

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих покупок в РПЛ зимой 2025 года.

В списке три сделки «Спартака», две – «Зенита» и «Динамо».

  1. Луис Энрике, 33 млн евро – куплен «Зенитом»;
  2. Ливай Гарсия, 18,7 млн евро – куплен «Спартаком»;
  3. Пабло Солари, 10 млн евро – куплен «Спартаком»;
  4. Данил Глебов, 8 млн евро – куплен «Динамо»;
  5. Алеррандо, 4,2 млн евро – куплен ЦСКА;
  6. Хуан Хосе Касерес, 3,4 млн евро – куплен «Динамо»;
  7. Илья Помазун, 1,2 млн евро – куплен «Спартаком»;
  8. Саша Зделар, 1,2 млн евро – куплен «Зенитом»;
  9. Ифет Джаковац, 1 млн евро – куплен «Акроном»;
  10. Хуан Кастильо, 300 тысяч евро – куплен «Пари НН».

Новости по теме
Канчельскис назвал чемпиона РПЛ по тратам в зимнее трансферное окно
Глебов попрощался с болельщиками «Ростова»
Мостовой сравнил современных российских игроков с футболистами 90-x годов
Источник: Transfermarkt

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.02.2025 23:11
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1740169531
справа лучший игрок америки, который только недавно выиграл либертадорес слева капитан сб.бразилии U20, который только выиграл кубок америки в центре вендел с глушенковым а впереди дельфин! гы-гы! трепещите хряки) хорошо, что у вас есть дыра в обороне под названием денисов)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 