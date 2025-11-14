Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин отреагировал на попадание игрока ЦСКА в число номинантов на премию Пушкаша

Аршавин отреагировал на попадание игрока ЦСКА в число номинантов на премию Пушкаша

Сегодня, 08:20
7

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о голе нападающего ЦСКА Алеррандро.

19 августа 2024 года форвард в составе «Витории» забил мяч в ворота «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии. Этот гол был выключен ФИФА в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

«Фантастический гол. То, что я видел в его исполнении в ЦСКА… Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. Мне кажется, после этого мяча ЦСКА его и взял. Супер гол. Координация, удар», – сказал Аршавин.

  • На награду претендуют еще 10 футболистов. В список претенеднтов включен голы, которые были забиты в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025‑го.
  • ЦСКА приобрел Алеррандро у «РБ Брагантино» в феврале этого года за 4,2 миллиона евро. Ранее он выступал в «Витории» на правах аренды.
  • В составе москвичей бразилец провел 25 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Аршавин Андрей Алеррандро
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1763101982
Бестолковый нападающий, похоже его на этот один гол и хватило.
Ответить
Интерес
1763103632
Вот и берут "по нарезке". И оценивают:узнали имя, в Педевикии нарыли, посмотрели-всё! НА сайте такое же всезнайство.
Ответить
Таврида
1763104855
Ага, и Гайча "Танка" по видео взяли, хотя он и там дубовый. Хоть Мовсесьяна сдыхались, пусть "заклятые" теперь мучаются.
Ответить
Красногвардейчик
1763105370
Он тогда был поож на футболиста, и быстро бегал, сейчас где то центнер весит и ленивый
Ответить
СПОРТ 21 века
1763114889
Единственный случайный мяч в карьере профессионального уровня и сразу номинация на премия Пушкаша. Всем бы так жить. В ЦСКА странная политика стала: раньше тщательнее осматривали футбольный рынок и брали действительно качественных игроков в потенциале (то есть неизвестных, но с большим потенциалом), сейчас берут абы кого, либо уже раскрученных. Нет в этом ЦСКА в хорошем смысле талалаевщины. Вот Андрей Викторович на данный момент с большим запасом выигрывает на футбольном рынке у своих конкурентов. Его клуб отыскивает вообще никому неизвестных футболистов и они вырастают у него в настоящих звёзд чемпионата. Тот же Брайян Хиль. Кто его мог знать? А сейчас это супербомбардир РПЛ. И таких примеров в его клубе достаточо...
Ответить
