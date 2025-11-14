Аршавин отреагировал на попадание игрока ЦСКА в число номинантов на премию Пушкаша

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о голе нападающего ЦСКА Алеррандро.
19 августа 2024 года форвард в составе «Витории» забил мяч в ворота «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии. Этот гол был выключен ФИФА в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.
«Фантастический гол. То, что я видел в его исполнении в ЦСКА… Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. Мне кажется, после этого мяча ЦСКА его и взял. Супер гол. Координация, удар», – сказал Аршавин.
- На награду претендуют еще 10 футболистов. В список претенеднтов включен голы, которые были забиты в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025‑го.
- ЦСКА приобрел Алеррандро у «РБ Брагантино» в феврале этого года за 4,2 миллиона евро. Ранее он выступал в «Витории» на правах аренды.
- В составе москвичей бразилец провел 25 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»