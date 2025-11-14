Аршавин отреагировал на попадание игрока ЦСКА в число номинантов на премию Пушкаша

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о голе нападающего ЦСКА Алеррандро.

19 августа 2024 года форвард в составе «Витории» забил мяч в ворота «Крузейро» в матче чемпионата Бразилии. Этот гол был выключен ФИФА в список претендентов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.

«Фантастический гол. То, что я видел в его исполнении в ЦСКА… Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. Мне кажется, после этого мяча ЦСКА его и взял. Супер гол. Координация, удар», – сказал Аршавин.