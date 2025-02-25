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  • Агент Лепсая сказал, как ЦСКА удалось купить Алеррандро за 4 миллиона

Агент Лепсая сказал, как ЦСКА удалось купить Алеррандро за 4 миллиона

Футбольный агент Теймураз Лепсая порассуждал о трансфере бразильского форварда Алеррандро в ЦСКА.

  • Армейцы заплатили за игрока 4,2 миллиона евро.
  • Контракт с новичком подписан до 2029 года по схеме «3+1».
  • Прошлый сезон Алеррандро провел в аренде в «Витории» и забил 21 гол в 52 матчах.
  • 15 раз он отличился в чемпионате Бразилии и стал лучшим бомбардиром турнира.

– Алеррандро – один из лучших бомбардиров чемпионата Бразилии, и его покупают всего за четыре миллиона. Это интересно.

Есть еще одна ситуация. «РБ Брагантино» – клуб, который в свое время отказался продавать игрока в ЦСКА.

У них еще один колумбиец есть, которым сильно интересовался российский клуб, этому клубу тоже было отказано в прямом трансфере. А теперь «РБ Брагантино» вдруг продает игрока в ЦСКА.

Я думаю, эта цена – цена, которая была прописана в его контракте, некий buy out.

– ЦСКА – не самая щедрая команда по зарплате. Приехать в Россию, где нет еврокубков, еще и получать не самую большую зарплату…

– Я думаю, что у него в «Брагантино» была нищенская зарплата.

– Какая?

– В районе 300-400 тысяч. Он туда приходил далеко не игроком основного состава.

– Хорошо, он выстрелил. Но мы понимаем, что 4,2 миллиона может заплатить любой клуб. Почему ЦСКА?

– Здесь уже включается агентская работа. Потому что ты, например, с ЦСКА можешь договориться о большом проценте с будущей продажи, еще о чем-то.

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Источник: «Это футбол, брат!»

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