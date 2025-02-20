Алеррандро: «Мама расплакалась из-за моего отъезда в Россию»

Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал о реакции семьи на переезд в Россию.
«Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу еe в Москву.
Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», – сказал Алеррандро.
- ЦСКА подтвердил переход Алеррандро из «Брагантино» в понедельник.
- В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Виторию», он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто (по 15 голов).
- ЦСКА – 1-й европейский клуб для Алеррандро.