Алеррандро: «Мама расплакалась из-за моего отъезда в Россию»

Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал о реакции семьи на переезд в Россию.

«Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу еe в Москву.

Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», – сказал Алеррандро.