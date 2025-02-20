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  • Алеррандро: «Мама расплакалась из-за моего отъезда в Россию»

Алеррандро: «Мама расплакалась из-за моего отъезда в Россию»

Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал о реакции семьи на переезд в Россию.

«Мама была очень счастлива – она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу еe в Москву.

Мама знает, что это была моя мечта – уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», – сказал Алеррандро.

  • ЦСКА подтвердил переход Алеррандро из «Брагантино» в понедельник.
  • В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Виторию», он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто (по 15 голов).
  • ЦСКА – 1-й европейский клуб для Алеррандро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (3)
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Интерес
1740036472
Интересная мечта...А по заголовку ,мама расплакалась,отправив сына на чужбину,с билетом в одну сторону.
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Таврида
1740038833
«Мама дала мне с собой винтовку и сказала: - Будешь от медведей на улицах отстреливаться, сынок. А потом расплакалась...», – сказал Алеррандро.
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BoevStas1
1740044867
Заголовок как всегда)))
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