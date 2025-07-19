Алеррандро из ЦСКА описал себя одним словом

Нападающий ЦСКА Алеррандро намерен и дальше доказывать свою состоятельность в клубе.

«Сложный момент. Понятно, что тренер отдавал приоритет игрокам, которые были до моего приезда, и у нас изначально был план, что пять-шесть месяцев уйдут на адаптацию. Но сейчас начинается новая эпоха, новый тренер и новые возможности. Я смогу оправдать веру ЦСКА в меня и доказать свою значимость.

Не только Мойзес, но и другие бразильцы мне сильно помогли. Мне было очень тяжело, я уезжал из Бразилии в ранге лучшего бомбардира, а здесь не мог проявить себя. Положение Мойзеса, Келлвена и других показало мне, что я должен иметь терпение. Я спокойный человек, работяга и действительно готов напряженно работать», – сказал Алеррандро.