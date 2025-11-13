Введите ваш ник на сайте
Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша

Вчера, 21:18
8

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша по итогам сезона-2024/25.

В число 11 самых красивых голов вошел забитый мяч форварда ЦСКА Алеррандро.

Он поразил ворота «Крузейро», еще играя в Бразилии до трансфера в клуб РПЛ.

  1. Алеррандро – гол «Крузейро» за «Виторию» 19 августа 2024 года;
  2. Алессандро Дейола – гол «Венеции» за «Кальяри» 18 мая 2025 года;
  3. Педро де ла Вега – гол «Крус Асуль» за «Сиэтл Саундерс» 31 июля 2025 года;
  4. Сантьяго Монтьель – гол «Индепендьенте Ривадавия» за «Индепендьенте» 11 мая 2025 года;
  5. Амр Нассер – гол «Аль-Ахли» за «Фарко» 17 апреля 2025 года;
  6. Карлос Оррантия – гол «Керетаро» за «Атлас» 16 апреля 2025 года;
  7. Лукас Рибейро – гол «Боруссии» за «Мамелоди Сандаунс» 21 июня 2025 года;
  8. Деклан Райс – гол «Реалу» за «Арсенал» 8 апреля 2025 года;
  9. Ризки Рамадани – гол «Ареме» за «Персиджу» 9 марта 2025 года;
  10. Кевин Родригес – гол «Ризеспору» за «Касымпашу» 9 февраля 2025 года;
  11. Ламин Ямаль – гол «Эспаньолу» за «Барселону» 15 мая 2025 года.

Видео этих голов можно посмотреть на сайте ФИФА по ссылке.

Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алеррандро
FWSPM
1763059819
вопросов нет положил баночку но это будет даже не в пятерке))
Ответить
Интерес
1763060261
Так мы узнали, что Алеррандро умеет забивать голы.
Ответить
рылы
1763061054
воробьищенский левый гол даже учитывать не стали, потому что всем понятно, что он даже не предполагал так ударить и обрезать. даже тороп не понял.
Ответить
Mirak92
1763061236
кто не в курсе, Аллерандро лучший бомбардир прошлого сезона Бразильской лиги, если просмотреть, там голы даже очень! По игре в ЦСКА, даже русский Месси (Давыдов) если вы его еще помните, забивал чаще, чем это недоразумение. Он набрал веса, как Карвальо в свое время, от-того его и турнули. Мусорка, должна быть в мусоре. Как и тот, кто у нас ведет трансферные дела. Вильягра, Аллерандро, Верде, Жоае Виктор.
Ответить
BRO_football
1763062311
Да уж. ЦСКА умеет нынче хороших легионеров сажать на лавку и превращать в говно
Ответить
