Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша по итогам сезона-2024/25.

В число 11 самых красивых голов вошел забитый мяч форварда ЦСКА Алеррандро.

Он поразил ворота «Крузейро», еще играя в Бразилии до трансфера в клуб РПЛ.

Видео этих голов можно посмотреть на сайте ФИФА по ссылке.