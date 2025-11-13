Игрок РПЛ номинирован на премию Пушкаша

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша по итогам сезона-2024/25.
В число 11 самых красивых голов вошел забитый мяч форварда ЦСКА Алеррандро.
Он поразил ворота «Крузейро», еще играя в Бразилии до трансфера в клуб РПЛ.
- Алеррандро – гол «Крузейро» за «Виторию» 19 августа 2024 года;
- Алессандро Дейола – гол «Венеции» за «Кальяри» 18 мая 2025 года;
- Педро де ла Вега – гол «Крус Асуль» за «Сиэтл Саундерс» 31 июля 2025 года;
- Сантьяго Монтьель – гол «Индепендьенте Ривадавия» за «Индепендьенте» 11 мая 2025 года;
- Амр Нассер – гол «Аль-Ахли» за «Фарко» 17 апреля 2025 года;
- Карлос Оррантия – гол «Керетаро» за «Атлас» 16 апреля 2025 года;
- Лукас Рибейро – гол «Боруссии» за «Мамелоди Сандаунс» 21 июня 2025 года;
- Деклан Райс – гол «Реалу» за «Арсенал» 8 апреля 2025 года;
- Ризки Рамадани – гол «Ареме» за «Персиджу» 9 марта 2025 года;
- Кевин Родригес – гол «Ризеспору» за «Касымпашу» 9 февраля 2025 года;
- Ламин Ямаль – гол «Эспаньолу» за «Барселону» 15 мая 2025 года.
Видео этих голов можно посмотреть на сайте ФИФА по ссылке.
Источник: сайт ФИФА