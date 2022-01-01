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Египет. Премьер-лига
Команды
Фарко
Результаты
€ 300 тыс
Фарко
Александрия
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Стадион Александрия
Сайт:
http://pharco.org/football.html
Тренер:
Ахмед Хаттаб
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Египет. Премьер-лига. 2025/2026
Египет. Премьер-лига. 2024/2025
28.05 | 20:00
Исмаили
1 : 2
Фарко
22.05 | 20:00
Фарко
0 : 1
Национальный банк Египта
18.05 | 17:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
Фарко
12.05 | 17:00
Фарко
0 : 1
Модерн Спорт
08.05 | 20:00
Кахраба Исмаилия
0 : 0
Фарко
04.05 | 17:00
Фарко
1 : 1
Аль-Мокавлун
28.04 | 17:00
ЗЕД
1 : 0
Фарко
24.04 | 17:00
Фарко
0 : 1
Эль-Гуна
18.04 | 18:00
Петроджет
1 : 0
Фарко
13.04 | 18:00
Фарко
2 : 1
Харас Эль-Ходуд
08.04 | 18:00
Вади Дегла
2 : 0
Фарко
04.04 | 18:00
Фарко
1 : 1
Газль Эль-Махалла
22.03 | 21:00
Аль-Иттихад
1 : 1
Фарко
07.03 | 22:30
Газль Эль-Махалла
0 : 0
Фарко
02.03 | 22:30
Фарко
0 : 2
Кахраба Исмаилия
25.02 | 22:30
Национальный банк Египта
1 : 0
Фарко
19.02 | 22:30
Фарко
1 : 1
Петроджет
05.02 | 18:00
Харас Эль-Ходуд
2 : 2
Фарко
30.01 | 18:00
Фарко
0 : 2
ЗЕД
21.01 | 21:00
Смуха
2 : 0
Фарко
22.11 | 18:00
Фарко
0 : 2
Керамика Клеопатра
01.11 | 21:00
Эль-Гуна
0 : 1
Фарко
26.10 | 20:00
Фарко
1 : 0
Исмаили
21.10 | 17:00
Пирамидс
2 : 0
Фарко
05.10 | 20:00
Фарко
0 : 0
Вади Дегла
28.09 | 17:00
Модерн Спорт
1 : 1
Фарко
22.09 | 17:00
Фарко
0 : 0
Аль-Масри
17.09 | 17:00
Аль-Мокавлун
1 : 1
Фарко
12.09 | 20:00
Фарко
0 : 0
Аль-Иттихад
26.08 | 21:00
Замалек
1 : 0
Фарко
19.08 | 18:00
Фарко
0 : 1
Тала Аль-Гаиш
15.08 | 21:00
Аль-Ахли
4 : 1
Фарко
10.08 | 21:00
Фарко
0 : 0
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