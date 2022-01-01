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Египет. Премьер-лига
Команды
Египет. Премьер-лига 2025-2026 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Аль-Ахли
€ 27,35 млн
2
Замалек
€ 11,40 млн
3
Пирамидс
€ 15,58 млн
4
Модерн Спорт
€ 225 тыс
5
Газль Эль-Махалла
6
Кахраба Исмаилия
7
Харас Эль-Ходуд
€ 75 тыс
8
Вади Дегла
€ 1,40 млн
9
Эль-Гуна
€ 1,30 млн
10
ЗЕД
€ 2,08 млн
11
Аль-Мокавлун
12
Исмаили
€ 150 тыс
13
Смуха
€ 650 тыс
14
Аль-Масри
€ 2,90 млн
15
Национальный банк Египта
€ 1,70 млн
16
Керамика Клеопатра
€ 1,43 млн
17
Аль-Иттихад
€ 1,35 млн
18
Фарко
€ 300 тыс
19
Петроджет
€ 50 тыс
20
Тала Аль-Гаиш
21
ЕНППИ
€ 600 тыс
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