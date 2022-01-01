Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Египет. Премьер-лига 2025-2026 - команды

#
Команда
Стоимость
1
Аль-Ахли
€ 27,35 млн
2
Замалек
€ 11,40 млн
3
Пирамидс
€ 15,58 млн
4
Модерн Спорт
€ 225 тыс
5
Газль Эль-Махалла
6
Кахраба Исмаилия
7
Харас Эль-Ходуд
€ 75 тыс
8
Вади Дегла
€ 1,40 млн
9
Эль-Гуна
€ 1,30 млн
10
ЗЕД
€ 2,08 млн
11
Аль-Мокавлун
12
Исмаили
€ 150 тыс
13
Смуха
€ 650 тыс
14
Аль-Масри
€ 2,90 млн
15
Национальный банк Египта
€ 1,70 млн
16
Керамика Клеопатра
€ 1,43 млн
17
Аль-Иттихад
€ 1,35 млн
18
Фарко
€ 300 тыс
19
Петроджет
€ 50 тыс
20
Тала Аль-Гаиш
21
ЕНППИ
€ 600 тыс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+