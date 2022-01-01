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Египет. Премьер-лига
Команды
Тала Аль-Гаиш
Результаты
Тала Аль-Гаиш
Каир
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Гехаз Эль-Реяда
Сайт:
http://www.tgclub.com.eg/
Тренер:
Абдельхамид Бассиуни
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Египет. Премьер-лига. 2025/2026
Египет. Премьер-лига. 2024/2025
28.05 | 20:00
Тала Аль-Гаиш
0 : 2
Вади Дегла
22.05 | 17:00
Эль-Гуна
2 : 1
Тала Аль-Гаиш
18.05 | 17:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
Фарко
13.05 | 20:00
Аль-Иттихад
1 : 0
Тала Аль-Гаиш
07.05 | 17:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
Газль Эль-Махалла
03.05 | 17:00
Харас Эль-Ходуд
0 : 0
Тала Аль-Гаиш
29.04 | 20:00
Модерн Спорт
0 : 0
Тала Аль-Гаиш
24.04 | 20:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 2
Кахраба Исмаилия
18.04 | 21:00
Аль-Мокавлун
2 : 0
Тала Аль-Гаиш
13.04 | 21:00
Тала Аль-Гаиш
2 : 0
Петроджет
09.04 | 18:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
Национальный банк Египта
05.04 | 21:00
Исмаили
0 : 0
Тала Аль-Гаиш
22.03 | 18:00
ЗЕД
1 : 0
Тала Аль-Гаиш
09.03 | 22:30
Тала Аль-Гаиш
2 : 1
Аль-Ахли
05.03 | 22:30
Петроджет
1 : 2
Тала Аль-Гаиш
28.02 | 22:30
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
Харас Эль-Ходуд
23.02 | 22:30
Кахраба Исмаилия
2 : 2
Тала Аль-Гаиш
06.02 | 21:00
Тала Аль-Гаиш
0 : 1
Аль-Иттихад
29.01 | 21:00
Газль Эль-Махалла
0 : 0
Тала Аль-Гаиш
22.11 | 21:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 1
ЕНППИ
02.11 | 18:00
Замалек
3 : 1
Тала Аль-Гаиш
26.10 | 20:00
Тала Аль-Гаиш
2 : 2
ЗЕД
19.10 | 20:00
Керамика Клеопатра
2 : 0
Тала Аль-Гаиш
04.10 | 17:00
Тала Аль-Гаиш
0 : 1
Эль-Гуна
27.09 | 20:00
Пирамидс
4 : 0
Тала Аль-Гаиш
23.09 | 20:00
Тала Аль-Гаиш
0 : 0
Аль-Мокавлун
19.09 | 17:00
Вади Дегла
1 : 0
Тала Аль-Гаиш
14.09 | 17:00
Тала Аль-Гаиш
1 : 0
Модерн Спорт
29.08 | 21:00
Национальный банк Египта
0 : 0
Тала Аль-Гаиш
24.08 | 21:00
Тала Аль-Гаиш
0 : 1
Исмаили
19.08 | 18:00
Фарко
0 : 1
Тала Аль-Гаиш
14.08 | 21:30
Тала Аль-Гаиш
0 : 3
Аль-Масри
09.08 | 18:00
Смуха
1 : 1
Тала Аль-Гаиш
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