Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Тала Аль-Гаиш - Эль-Гуна
Тала Аль-Гаиш - Эль-Гуна: онлайн-трансляция 04 октября 2025
Тала Аль-Гаиш
04.10.2025, суббота, 17:00
Египет. Премьер-лига, 10 тур
- : -
Не начался
Эль-Гуна
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тала Аль-Гаиш - Эль-Гуна
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Тала Аль-Гаиш
Эль-Гуна
Больше новостей
Египет. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Последние матчи
Все
Тала Аль-Гаиш
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Эль-Гуна
0 : 0
20.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Фарко
0 : 1
19.08.2025
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Тала Аль-Гаиш
0 : 3
14.08.2025
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 1
10.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Смуха
1 : 1
09.08.2025
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Фарко
0 : 1
19.08.2025
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Тала Аль-Гаиш
0 : 3
14.08.2025
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Смуха
1 : 1
09.08.2025
Тала Аль-Гаиш
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 1
29.05.2025
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Тала Аль-Гаиш
1 : 1
25.05.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Эль-Гуна
0 : 0
20.08.2025
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Кахраба Исмаилия
0 : 1
10.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Исмаили
3 : 0
25.05.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Газль Эль-Махалла
0 : 4
16.05.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Эль-Гуна
0 : 1
11.05.2025
Тала Аль-Гаиш
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: