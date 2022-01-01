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Египет. Премьер-лига
Команды
Керамика Клеопатра
Результаты
€ 1,43 млн
Керамика Клеопатра
Гиза
Египет. Премьер-лига
Стадион:
Осман Ахмед Осман
Сайт:
http://cleopatrafc.com/
Тренер:
Айман Эль-Рамади
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Египет. Премьер-лига. 2025/2026
Египет. Премьер-лига. 2024/2025
20.05 | 20:00
Замалек
1 : 0
Керамика Клеопатра
05.05 | 20:00
Керамика Клеопатра
1 : 1
Пирамидс
01.05 | 17:00
Керамика Клеопатра
0 : 1
Аль-Масри
22.04 | 21:00
Смуха
0 : 2
Керамика Клеопатра
11.04 | 21:00
ЕНППИ
1 : 1
Керамика Клеопатра
07.04 | 21:00
Керамика Клеопатра
1 : 1
Аль-Ахли
05.03 | 22:30
Керамика Клеопатра
2 : 2
Национальный банк Египта
28.02 | 22:30
Вади Дегла
1 : 1
Керамика Клеопатра
24.02 | 22:30
Керамика Клеопатра
1 : 1
Исмаили
20.02 | 22:30
Пирамидс
1 : 0
Керамика Клеопатра
05.02 | 21:00
Керамика Клеопатра
3 : 2
Газль Эль-Махалла
28.01 | 21:00
Аль-Масри
3 : 2
Керамика Клеопатра
21.01 | 18:00
Керамика Клеопатра
3 : 1
Аль-Иттихад
22.11 | 18:00
Фарко
0 : 2
Керамика Клеопатра
02.11 | 21:00
Керамика Клеопатра
2 : 1
Петроджет
26.10 | 17:00
Кахраба Исмаилия
0 : 1
Керамика Клеопатра
19.10 | 20:00
Керамика Клеопатра
2 : 0
Тала Аль-Гаиш
04.10 | 20:00
Харас Эль-Ходуд
0 : 3
Керамика Клеопатра
29.09 | 17:00
Эль-Гуна
1 : 1
Керамика Клеопатра
24.09 | 20:00
Керамика Клеопатра
2 : 0
Модерн Спорт
19.09 | 20:00
Аль-Ахли
1 : 0
Керамика Клеопатра
13.09 | 20:00
Керамика Клеопатра
1 : 0
Смуха
29.08 | 18:00
Аль-Мокавлун
0 : 1
Керамика Клеопатра
20.08 | 18:00
Керамика Клеопатра
2 : 0
ЕНППИ
14.08 | 18:00
ЗЕД
0 : 0
Керамика Клеопатра
08.08 | 21:00
Керамика Клеопатра
0 : 2
Замалек
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