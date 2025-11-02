Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Керамика Клеопатра - Петроджет: онлайн-трансляция 02 ноября 2025

Керамика Клеопатра
02.11.2025, воскресенье, 18:00
Египет. Премьер-лига, 13 тур
- : -
Не начался
Петроджет
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Керамика Клеопатра - Петроджет
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Керамика Клеопатра
Петроджет
Больше новостей
Египет. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттихад
- : -
24.08.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Тала Аль-Гаиш
- : -
24.08.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЕНППИ
- : -
24.08.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 4 тур
ЗЕД
- : -
25.08.2025
Вади Дегла
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
25.08.2025
Аль-Ахли
Последние матчи
Все
Керамика Клеопатра
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Вади Дегла
0 : 1
20.08.2025
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Керамика Клеопатра
2 : 0
20.08.2025
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Петроджет
2 : 2
15.08.2025
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЗЕД
0 : 0
14.08.2025
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Исмаили
0 : 0
09.08.2025
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Керамика Клеопатра
2 : 0
20.08.2025
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЗЕД
0 : 0
14.08.2025
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Керамика Клеопатра
0 : 2
08.08.2025
Замалек
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Керамика Клеопатра
1 : 5
28.05.2025
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Керамика Клеопатра
2 : 0
24.05.2025
Харас Эль-Ходуд
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Вади Дегла
0 : 1
20.08.2025
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Петроджет
2 : 2
15.08.2025
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 1 тур
Исмаили
0 : 0
09.08.2025
Петроджет
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Петроджет
0 : 0
28.05.2025
Национальный банк Египта
Египет. Премьер-лига, 8 тур
Петроджет
1 : 3
24.05.2025
Замалек
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 