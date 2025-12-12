Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Египет. Премьер-лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Замалек
2
Пирамидс
3
Аль-Ахли
4
Вади Дегла
5
ЗЕД
6
Национальный банк Египта
7
Эль-Гуна
8
Петроджет
9
Керамика Клеопатра
10
Аль-Масри
11
Аль-Мокавлун
12
Газль Эль-Махалла
13
Тала Аль-Гаиш
14
Модерн Спорт
15
ЕНППИ
16
Аль-Иттихад
17
Кахраба Исмаилия
18
Смуха
19
Харас Эль-Ходуд
20
Фарко
21
Исмаили
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
17
5
4
39
17
22
56
26
16
6
4
43
21
22
54
26
15
8
3
44
24
20
53
33
13
14
6
42
29
13
53
33
12
13
8
39
31
8
49
33
11
15
7
38
30
8
48
33
10
16
7
26
24
2
46
33
10
15
8
39
38
1
45
26
12
8
6
34
21
13
44
26
10
10
6
35
29
6
40
33
7
17
9
28
31
-3
38
33
6
20
7
27
26
1
38
33
9
10
14
21
34
-13
37
33
7
16
10
26
34
-8
37
26
8
12
6
27
25
2
36
33
9
9
15
29
38
-9
36
33
7
11
15
35
53
-18
32
26
8
7
11
23
23
0
31
33
5
11
17
26
48
-22
26
33
4
13
16
15
35
-20
25
33
4
8
21
15
40
-25
20
Команда
1
Пирамидс
2
Замалек
3
Аль-Ахли
4
Вади Дегла
5
ЗЕД
6
Керамика Клеопатра
7
Тала Аль-Гаиш
8
Газль Эль-Махалла
9
Национальный банк Египта
10
Аль-Иттихад
11
Аль-Масри
12
Петроджет
13
Аль-Мокавлун
14
ЕНППИ
15
Смуха
16
Эль-Гуна
17
Модерн Спорт
18
Харас Эль-Ходуд
19
Фарко
20
Исмаили
21
Кахраба Исмаилия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
24
9
15
32
14
9
4
1
17
6
11
31
12
9
2
1
21
8
13
29
17
7
6
4
23
16
7
27
16
7
6
3
18
13
5
27
13
7
4
2
20
12
8
25
16
7
3
6
13
14
-1
24
17
4
12
1
11
8
3
24
18
5
9
4
21
20
1
24
15
7
2
6
17
15
2
23
13
6
4
3
23
18
5
22
16
5
7
4
19
19
0
22
18
4
9
5
16
17
-1
21
11
5
4
2
11
8
3
19
14
5
3
6
12
11
1
18
15
3
9
3
10
12
-2
18
16
2
11
3
12
14
-2
17
18
3
8
7
14
23
-9
17
16
2
7
7
6
14
-8
13
14
2
3
9
10
20
-10
9
19
0
7
12
18
38
-20
7
Команда
1
Эль-Гуна
2
Вади Дегла
3
Замалек
4
Кахраба Исмаилия
5
Аль-Ахли
6
Национальный банк Египта
7
Петроджет
8
ЗЕД
9
Пирамидс
10
Модерн Спорт
11
Керамика Клеопатра
12
Аль-Масри
13
ЕНППИ
14
Аль-Мокавлун
15
Газль Эль-Махалла
16
Тала Аль-Гаиш
17
Аль-Иттихад
18
Смуха
19
Фарко
20
Исмаили
21
Харас Эль-Ходуд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
7
7
4
16
12
4
28
16
6
8
2
19
13
6
26
12
8
1
3
22
11
11
25
14
7
4
3
17
15
2
25
14
6
6
2
23
16
7
24
15
6
6
3
17
10
7
24
17
5
8
4
20
19
1
23
17
5
7
5
21
18
3
22
12
6
4
2
19
12
7
22
17
5
5
7
14
20
-6
20
13
5
4
4
14
9
5
19
13
4
6
3
12
11
1
18
15
3
8
4
16
17
-1
17
15
3
8
4
12
14
-2
17
16
2
8
6
16
18
-2
14
17
2
7
8
8
20
-12
13
18
2
7
9
12
23
-11
13
12
3
4
5
11
12
-1
13
17
2
6
9
9
21
-12
12
19
2
5
12
5
20
-15
11
15
2
3
10
12
25
-13
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Раскрыт новый клуб Салаха
17 июля
8
Игрок Египта Зико – о поражении от Аргентины: «Судья разрушил мечту целой нации»
7 июля
11
Появился первый игрок в истории с двумя автоголами на ЧМ
4 июля
6
ЧМ-2026. Египет в серии пенальти прошел Австралию
3 июля
2
Игрок Египта едва не умер во время матча ЧМ-2026
3 июля
2
«Барселона» объявила о втором летнем трансфере
24 июня
ФотоЦСКА может купить защитника сборной Египта за 3 миллиона
10 апреля
9
Салаха вернули в состав «Ливерпуля»
2025.12.12 22:11
Аршавин оценил скандал вокруг Салаха
2025.12.11 18:48
Скандальная речь Салаха об отсутствии общения со Слотом и вероятном уходе из «Ливерпуля»
2025.12.07 00:21
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+