Турнирная таблица Египет. Премьер-лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
7
10
11
14
15
16
18
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
26
17
5
4
39
17
22
56
26
16
6
4
43
21
22
54
26
15
8
3
44
24
20
53
33
13
14
6
42
29
13
53
33
12
13
8
39
31
8
49
33
11
15
7
38
30
8
48
33
10
16
7
26
24
2
46
33
10
15
8
39
38
1
45
26
12
8
6
34
21
13
44
26
10
10
6
35
29
6
40
33
7
17
9
28
31
-3
38
33
6
20
7
27
26
1
38
33
9
10
14
21
34
-13
37
33
7
16
10
26
34
-8
37
26
8
12
6
27
25
2
36
33
9
9
15
29
38
-9
36
33
7
11
15
35
53
-18
32
26
8
7
11
23
23
0
31
33
5
11
17
26
48
-22
26
33
4
13
16
15
35
-20
25
33
4
8
21
15
40
-25
20
Команда
1
2
3
5
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
24
9
15
32
14
9
4
1
17
6
11
31
12
9
2
1
21
8
13
29
17
7
6
4
23
16
7
27
16
7
6
3
18
13
5
27
13
7
4
2
20
12
8
25
16
7
3
6
13
14
-1
24
17
4
12
1
11
8
3
24
18
5
9
4
21
20
1
24
15
7
2
6
17
15
2
23
13
6
4
3
23
18
5
22
16
5
7
4
19
19
0
22
18
4
9
5
16
17
-1
21
11
5
4
2
11
8
3
19
14
5
3
6
12
11
1
18
15
3
9
3
10
12
-2
18
16
2
11
3
12
14
-2
17
18
3
8
7
14
23
-9
17
16
2
7
7
6
14
-8
13
14
2
3
9
10
20
-10
9
19
0
7
12
18
38
-20
7
Команда
1
3
5
8
9
10
12
13
14
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
7
7
4
16
12
4
28
16
6
8
2
19
13
6
26
12
8
1
3
22
11
11
25
14
7
4
3
17
15
2
25
14
6
6
2
23
16
7
24
15
6
6
3
17
10
7
24
17
5
8
4
20
19
1
23
17
5
7
5
21
18
3
22
12
6
4
2
19
12
7
22
17
5
5
7
14
20
-6
20
13
5
4
4
14
9
5
19
13
4
6
3
12
11
1
18
15
3
8
4
16
17
-1
17
15
3
8
4
12
14
-2
17
16
2
8
6
16
18
-2
14
17
2
7
8
8
20
-12
13
18
2
7
9
12
23
-11
13
12
3
4
5
11
12
-1
13
17
2
6
9
9
21
-12
12
19
2
5
12
5
20
-15
11
15
2
3
10
12
25
-13
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире