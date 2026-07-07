Игрок Египта Зико – о поражении от Аргентины: «Судья разрушил мечту целой нации»

Нападающий сборной Египта Мостафа Зико обрушился на арбитров после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Игру обслуживал французский судья Франсуа Летексье.

В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота египтян, а после перерыва отменил их гол.

Аргентина выиграла со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

«Судья с первой минуты был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли.

Можно уже сейчас поздравлять Аргентину с победой на чемпионате мира. Им не нужно играть оставшиеся матчи, потому что это сфальсифицированный турнир.

Судья разрушил мечту целой нации. Он сделал все, чтобы мы не обыграли Аргентину. Пускай он отвечает перед Богом», – сказал Зико.

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