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  • Гурцкая удивлен зимним усилением ЦСКА: «У меня такого не было в практике»

Гурцкая удивлен зимним усилением ЦСКА: «У меня такого не было в практике»

Сегодня, 22:58

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал о зимних новичках ЦСКА.

  • В середине февраля армейцы за 4,2 млн евро купили нападающего Алеррандро, в марте – за 3,7 млн опорного полузащитника Родриго Вильягру.
  • Бразильский форвард провел 7 матчей (183 минуты) без голевых действий, аргентинский хавбек из-за травмы вообще не дебютировал за новую команду.

«Я не могу понять, у меня такого не было в практике. Я даже не слышал, чтобы привезли игрока, который не тренируется с командой. Он не выходит на поле, он не тренируется с командой.

Надо еще учитывать, что ЦСКА очень экономно тратит деньги. Но как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 миллионов и не усилить команду...

Алеррандро тоже пока не усиление. Как будто Алеррандро проигрывает конкуренцию даже Глебову», – сказал Гурцкая.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алеррандро Вильягра Родриго Гурцкая Тимур
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