Алеррандро рассказал о влиянии Мойзеса на его приглашение в ЦСКА

Новобранец ЦСКА нападающий Алеррандро сказал, что ему помогает сориентироваться в команде соотечественник – бразильский защитник красно-синих Мойзес.

«Как только в прессе появилась информация о моeм возможном переходе, Мойзес сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня.

Я был очень тронут таким приeмом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всe время рядом – ориентирует, направляет, подсказывает. Мойзес для всех бразильцев ПФК ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль», – рассказал Алеррандро.