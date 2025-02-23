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  • Алеррандро рассказал о влиянии Мойзеса на его приглашение в ЦСКА

Алеррандро рассказал о влиянии Мойзеса на его приглашение в ЦСКА

Новобранец ЦСКА нападающий Алеррандро сказал, что ему помогает сориентироваться в команде соотечественник – бразильский защитник красно-синих Мойзес.

«Как только в прессе появилась информация о моeм возможном переходе, Мойзес сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня.

Я был очень тронут таким приeмом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всe время рядом – ориентирует, направляет, подсказывает. Мойзес для всех бразильцев ПФК ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль», – рассказал Алеррандро.

  • Московский клуб приобрел Алеррандро у «Брагантино» 17 февраля за 4,2 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Виторию», он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто (по 15 голов).

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Источник: официальный сайт ЦСКА

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