Алеррандро рассказал о влиянии Мойзеса на его приглашение в ЦСКА

Новобранец ЦСКА нападающий Алеррандро сказал, что ему помогает сориентироваться в команде соотечественник – бразильский защитник красно-синих Мойзес.
«Как только в прессе появилась информация о моeм возможном переходе, Мойзес сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня.
Я был очень тронут таким приeмом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всe время рядом – ориентирует, направляет, подсказывает. Мойзес для всех бразильцев ПФК ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль», – рассказал Алеррандро.
- Московский клуб приобрел Алеррандро у «Брагантино» 17 февраля за 4,2 миллиона евро.
- В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Виторию», он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто (по 15 голов).