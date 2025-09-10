РПЛ назвала претендентов на лучший гол июля и августа

РПЛ номинировала 8 футболистов на звание автора лучшего гола июля и августа в турнире. В этот список вошли:
- Вадим Раков («Крылья Советов»),
- Владислав Саусь («Балтика»),
- Алексей Батраков («Локомотив»),
- Джон Кордоба («Краснодар»),
- Алеррандро (ЦСКА),
- Дмитрий Воробьeв («Локомотив»),
- Никита Кривцов («Краснодар»),
- Исмаэл Силва («Ахмат»).
Для определения победителя пройдут три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в соцсети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.
Источник: официальный сайт РПЛ