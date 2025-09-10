РПЛ назвала претендентов на лучший гол июля и августа

РПЛ номинировала 8 футболистов на звание автора лучшего гола июля и августа в турнире. В этот список вошли:

Для определения победителя пройдут три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в соцсети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.