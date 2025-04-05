Алеррандро из ЦСКА ответил, кто сильнее – Неймар или Винисиус

Нападающий ЦСКА Алеррандро сравнил двух звезд бразильского футбола.

– Ты играл в юношеской сборной Бразилии, причeм успешно – победа на чемпионате Южной Америки U17 подтверждает это. За неe же выступал один парень, который сейчас разрывает в «Реале». Уже тогда было понятно, что из Винисиуса растeт суперзвезда?

– Он был не лучшим (смеeтся). Если сравнивать их с Неймаром, думаю, что сам Винисиус знает – Неймар стоит выше него. Неймар – это идол для меня и для многих бразильских футболистов. Но Винисиус вырос в топ-игрока, который оставит свой след в истории сборной нашей страны.