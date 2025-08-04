Алеррандро оценил дебютный гол за ЦСКА в ворота «Зенита»

Нападающий ЦСКА Алеррандро высказался о забитом мяче в игре 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Бразилец открыл счет на 33-й минуте.

Для него это дебютный гол в составе армейцев.

ЦСКА купил Алеррандро зимой за 4,2 млн евро.

– Для меня самым важным было забить. ЦСКА – большая команда, поэтому мне без разницы, каким клубам забивать. Главное – помочь клубу. Если я продолжу забивать, буду счастлив.

– Многие удивились тому, как вы неуверенно пробили, но мяч в итоге оказался в воротах соперника. Так всe и задумывалось?

– Я намеренно так пробил. Перед матчем изучил игру вратаря «Зенита» [Евгения Латышонка] и, когда мяч катится точно в угол, ему тяжело до него дотянуться, поэтому это был обдуманный удар с моей стороны.