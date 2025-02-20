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Алеррандро раскрыл, кто убедил его перейти в ЦСКА

Новичок ЦСКА Алеррандро рассказал, что его опекает латераль команды Мойзес.

«Как только в прессе появилась информация о моeм возможном переходе, он сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня. Я был очень тронут таким приeмом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всe время рядом – ориентирует, направляет, подсказывает. Мойзес для всех бразильцев ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль.

Он рассказал о тактике команды, какая у нас формация. Мне очень понравилось, что ЦСКА играет с двумя нападающими. Также он сообщил мне ряд важных вещей о Москве. Рассказал, как здорово жить в этом городе. Убедил, что там очень спокойно и безопасно. В конце концов Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!». Мне было приятно это услышать. Серьeзный кредит доверия!» – рассказал Алеррандро.

  • ЦСКА подтвердил переход Алеррандро из «Брагантино» в понедельник.
  • В прошлом сезоне, выступая на правах аренды за «Виторию», он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто (по 15 голов).
  • ЦСКА – 1-й европейский клуб для Алеррандро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (2)
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1740036578
Ну дай бог.Два бразильца в обороне пока честно работают,и не крутят хвостом-весь интерес к ним ,если возникает,на виду.
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Борис34684
1740040376
Хорошо бы было если у тебя получилось как у Вагнера. Дерзай.
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