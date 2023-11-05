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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Интернасьонал
Крузейро - Интернасьонал: обзор матча 05 ноября 2023
Крузейро
05.11.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
90+2'
Б. Родригес (П)
14'
Маурисио
52'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Интернасьонал
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Родригес
90'
+2
87'
Замена
Габриэль
️️️️
Д. Кардозо
87'
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
77'
Замена
Ромуло
️️️️
Ч. Арангис
77'
Замена
B. Henrique
️️️️
А. Патрик
76'
Замена
И. Гомес
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Б. Родригес
74'
Замена
М. Витал
️️️️
М. Перейра
69'
Желтая карточка
М. Хусса
61'
Замена
Никао
️️️️
Ф. Машадо
61'
56'
Желтая карточка
Ф. Бустос
52'
ГОЛ! 0:2!
Вандерсон
Пас отдал
Д. Кардозо
14'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Пас отдал
Ф. Бустос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
(К)
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
(К)
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Крузейро
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Никао
АП
91
Gabriel
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
50
João Dalla Corte
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-3-3
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
5
Хусса
16
Силва
36
Машадо
11
Гомес
10
Перейра
9
Родригес
4-2-2-2
1
Рочет
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
29
Дальберт
20
Арангис
5
Кардозо
18
Маурисио
10
Патрик
94
Вандерсон
13
Валенсия
10
Перейра
10
Витал
10
Витал
10
Перейра
36
Машадо
11
Никао
11
Никао
36
Машадо
18
Маурисио
3
Гомес
3
Гомес
18
Маурисио
5
Кардозо
6
Габриэль
6
Габриэль
5
Кардозо
20
Арангис
23
Ромуло
23
Ромуло
20
Арангис
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
10
Патрик
8
8
10
Патрик
Остались в запасе
Крузейро
Интернасьонал
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
91
Gabriel
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
13
Кейллер
ВР
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
5
Japa
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
91
Gabriel
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
50
João Dalla Corte
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Крузейро - Интернасьонал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Интернасьонал
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
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