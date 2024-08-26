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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Крузейро
Интернасьонал - Крузейро: обзор матча 26 августа 2024
Интернасьонал
26.08.2024, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Крузейро
70'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Крузейро
Замена
Витао
️️️️
Т. Майя
89'
80'
Замена
К. Жорже
️️️️
J. Dinenno
Замена
B. Henrique
️️️️
Табата
77'
Желтая карточка
С. Рочет
76'
Замена
Ромуло
️️️️
B. Gomes
76'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Р. Борре
76'
ГОЛ! 1:0!
Р. Борре
Пас отдал
Табата
70'
62'
Желтая карточка
Вилльям
Замена
А. Патрик
️️️️
G. Carvalho
60'
58'
Замена
Л. Силва
️️️️
Л. Ромеро
49'
Желтая карточка
Л. Ромеро
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Барреаль
Желтая карточка
A.
45'
+3
Желтая карточка
Уэсли
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
(К)
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
17
Рамиро
ЦП
32
Lautaro Díaz
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
9
Juan Dinenno
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
АП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
15
Уолес
ОП
16
Лукас Силва
ОП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
19
Кайо Жорже
ЦФ
43
Weverton
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Рочет
26
Бернабеи
25
Меркадо
2
Рохель
5
Фернандо
29
Майя
25
21
Уэсли
10
Табата
19
Борре
15
4-1-3-1-1
1
Кассио
12
Вилльям
27
Зе Ивалдо
25
23
Марлон
29
Ромеро
7
Энрике
17
Рамиро
32
22
Барреаль
9
29
Майя
44
Витао
44
Витао
29
Майя
15
23
Ромуло
23
Ромуло
15
25
10
Патрик
10
Патрик
25
10
Табата
8
8
10
Табата
19
Борре
13
Валенсия
13
Валенсия
19
Борре
29
Ромеро
16
Силва
16
Силва
29
Ромеро
22
Барреаль
11
Гомес
11
Гомес
22
Барреаль
9
19
Жорже
19
Жорже
9
Остались в запасе
Интернасьонал
Крузейро
6
Рене
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
15
Уолес
ОП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
15
Уолес
ОП
5
Japa
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Витал
АП
43
Weverton
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Интернасьонал - Крузейро
3
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
12
3
Нарушения
12
9
Количество передач
376
505
Сейвы
3
8
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.12
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Бейра-Рио
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