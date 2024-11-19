Реакция тренера Сирии на 0:4 от России

Хосе Лана, главный тренер сборной Сирии, высказался после матча с Россией (0:4).

– Это была очень тяжелая игра. Мы хорошо показали себя, особенно в первом тайме. Второй тайм показал то, что мы должны улучшить. Но в целом я доволен игрой и качеством работы игроков. Считаю, что мы должны быть довольны тем, что ребята показали свой максимум сегодня.

– Как вам атмосфера в Волгограде и, особенно, поддержка со стороны болельщиков сборной Сирии?

– Да, мы благодарим болельщиков за поддержку, она была очень заметна. От имени всей нашей команды хотим сказать большое спасибо всем, кто связан с этой поездкой. Мы чувствовали себя отлично всe время, что находились в Волгограде. Организация была на высшем уровне. Можно сказать, что мы чувствовали себя как дома.

Дубль у России оформил Максим Осипенко.

У сборной России в 2024 году только сухие победы.

Теперь команда соберется в марте.

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