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    Реакция тренера Сирии на 0:4 от России

    Хосе Лана, главный тренер сборной Сирии, высказался после матча с Россией (0:4).

    – Это была очень тяжелая игра. Мы хорошо показали себя, особенно в первом тайме. Второй тайм показал то, что мы должны улучшить. Но в целом я доволен игрой и качеством работы игроков. Считаю, что мы должны быть довольны тем, что ребята показали свой максимум сегодня.

    – Как вам атмосфера в Волгограде и, особенно, поддержка со стороны болельщиков сборной Сирии?

    – Да, мы благодарим болельщиков за поддержку, она была очень заметна. От имени всей нашей команды хотим сказать большое спасибо всем, кто связан с этой поездкой. Мы чувствовали себя отлично всe время, что находились в Волгограде. Организация была на высшем уровне. Можно сказать, что мы чувствовали себя как дома.

    • Дубль у России оформил Максим Осипенко.
    • У сборной России в 2024 году только сухие победы.
    • Теперь команда соберется в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2024 22:15
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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1732045076
    Ураааааааааааааа! А что сегодня играла сборная России?
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