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    Мостовой ответил, будет ли он смотреть матч Россия – Сирия

    Александр Мостовой высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Сирии.

    «Ничего не жду от этой игры с Сирией. Как ничего не ждал и от матча даже не с командой, а с людьми из Брунея, которые вообще непонятно кто.

    До этого Вьетнам какой-то был – и там ничего непонятно. Вот и Сирия из такой же области. Ничего не жду от матча, даже смотреть не буду. Смысла нет. Что там смотреть?

    У Сирии не будет семерых игроков основы? Так никто не знает, кто у них основные-то. Кто-то знает, что у них за команда? Где играют? Это вообще ужас.

    А эти комментаторы с пеной у рта… Ну это вообще смешно, ребята. Ну елки-палки. Мне даже в голову не лезет это. Игры с Брунеем и Сирией дают только проблемы с перелетом, переездом.

    Отрабатывать схемы и обкатывать молодых? У них расширенный список, на каждую команду по 40 человек. У них там столько народу.

    С Брунеем и мы, ветераны, могли выйти – и 10:0 обыграли бы их. С Сирией то же самое. Пусть играет тот, кто хочет и готов забить три-четыре. Кто не хочет – пусть не играет.

    Матчи надо воспринимать всерьез, когда есть нормальная футбольная команда. Вот вы знаете, что это за Бруней? Где это находится?

    Подойдите к любому и спросите – никто не знает. Это нельзя серьезно воспринимать. И с Сирией то же самое», – считает Мостовой.

    • Россия примет Сирию во вторник, 19 ноября, в Волгограде.
    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • В пятницу россияне разгромили Бруней – 11:0.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.11.2024 21:09
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    Питерский князь
    1731953816
    Чисто мясной квадрокобер. Заносчивая, мясное(обезъяно-козлиное) гуно.
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