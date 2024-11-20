Черданцев: «Сборная России забила мало футбольных голов Брунею и Сирии»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от ноябрьских игр сборной России.
- Россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
«На уровне таких соперников игру в футбол оценивать сложно. Хотя в обоих моих эфирах после матчей эксперты критиковали сборную за отсутствие голов после комбинаций.
Их мнению, в отличие от комментаторов, можно доверять. Да, мы забили 15 мячей, но по‑настоящему футбольных голов было мало.
Понравилось, что такие матчи в принципе были, несмотря на уровень. Надо отметить настрой игроков, никто не валял дурака, подошли ответственно.
Стоит отметить полный стадион в Волгограде и почти полный в Краснодаре – людям это «заходит», и они идут на сборную», – сказал Черданцев.
Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE