Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Черданцев: «Сборная России забила мало футбольных голов Брунею и Сирии»

    Черданцев: «Сборная России забила мало футбольных голов Брунею и Сирии»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от ноябрьских игр сборной России.

    • Россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

    «На уровне таких соперников игру в футбол оценивать сложно. Хотя в обоих моих эфирах после матчей эксперты критиковали сборную за отсутствие голов после комбинаций.

    Их мнению, в отличие от комментаторов, можно доверять. Да, мы забили 15 мячей, но по‑настоящему футбольных голов было мало.

    Понравилось, что такие матчи в принципе были, несмотря на уровень. Надо отметить настрой игроков, никто не валял дурака, подошли ответственно.

    Стоит отметить полный стадион в Волгограде и почти полный в Краснодаре – людям это «заходит», и они идут на сборную», – сказал Черданцев.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    В России определили лучшего спортивного журналиста года – это комментатор «Матч ТВ» 12
    Черданцев считает, что Карпин специально «гадит» Дзюбе, не давая забить рекордный гол за сборную 14
    Черданцев поддержал Генича на фоне критики Дзюбы: «Если бы не травма, Костя дорос бы до сборной!» 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 