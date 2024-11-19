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    • Фанаты на матче Россия – Сирия потребовали вернуть Дзюбу в сборную – в ситуацию вмешалась служба безопасности

    Фанаты на матче Россия – Сирия потребовали вернуть Дзюбу в сборную – в ситуацию вмешалась служба безопасности

    В эти минуты проходит товарищеский матч Россия – Сирия.

    На одном из секторов появился баннер с призывом вернуть нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

    UPD. Как сообщил в телеграме журналист Кирилл Легков, спустя некоторое время служба безопасности заставила убрать баннер.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.11.2024 20:49
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    Комментарии (5)
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    Mirak92
    1732038745
    Да это мамка его вывесила
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    qwertyйцукен
    1732039438
    Т банк пишут, типа верни Зюбу на товарищеские матчи...А чо , этот банк решает каво в сборную вызвать ? Гы гы
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    Ziklop
    1732039675
    Дзюба на дещевый плакатик разорился, жлоб немог немного побольше денег заслать....
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    Айболид
    1732039856
    Сегодня цукену аж до 9-ти вечера рукава не развязывали . Представляю как он там извёлся )))))
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