Фанаты на матче Россия – Сирия потребовали вернуть Дзюбу в сборную – в ситуацию вмешалась служба безопасности

В эти минуты проходит товарищеский матч Россия – Сирия.

На одном из секторов появился баннер с призывом вернуть нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

UPD. Как сообщил в телеграме журналист Кирилл Легков, спустя некоторое время служба безопасности заставила убрать баннер.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE