- 8 сентября 2019
- 22:34 Министр спорта Сирии пригласил «Ростов» на ответный матч 4
- 20:13 Товарищеский матч. «Ростов» обыграл сборную Сирии 9
- 29 августа 2019
- 16:18 Сборная Сирии сыграет товарищеский матч с «Ростовом» 15
- 10 октября 2017
- 14:47 Отбор на ЧМ-2018. Сборная Австралии выиграла у Сирии и сыграет в плей-офф 14
- 5 октября 2017
- 23:11 Абдулфаттах – о карьере в Сирии: «Спортивного директора убило снарядом прямо на базе» 7
- 19:06 Отбор на ЧМ-2018. Австралийцы не удержали победу над сборной Сирии 3
- 5 сентября 2017
- 19:58 Отбор на ЧМ-2018. Иран и Южная Корея едут в Россию, Сирия будет играть в стыковых матчах 10
- 13 июня 2017
- 19:30 Отбор на ЧМ-2018. Сирия и Китай разошлись миром
- 28 марта 2017
- 18:37 Отбор на ЧМ-2018. Узбекистан победил Катар, Китай уступил Ирану 4
- 23 марта 2017
- 20:57 Отбор на ЧМ-2018. Япония обыграла ОАЭ, Австралия поделила очки с Ираком
- 15 ноября 2016
- 17:53 Отбор на ЧМ-2018. Сборные Сирии и Ирана поделили очки
- 11 октября 2016
- 20:54 Отбор на ЧМ-2018. Катар обыграл Сирию
- 6 октября 2016
- 16:32 Отбор ЧМ-2018. Китай дома проиграл Сирии 3
- 6 сентября 2016
- 17:17 Отбор ЧМ-2018. Япония обыграла Таиланд и другие результаты
- 1 сентября 2016
- 19:55 Отбор ЧМ-2018. Узбекистан обыграл Сирию 2
- 9 апреля 2016
- 20:38 Моуринью: «Сейчас я не могу возглавить сборную Сирии»
- 3 апреля 2016
- 19:30 Моуринью получил предложение возглавить сборную Сирии 3
- 29 марта 2016
- 15:29 Отбор ЧМ-2018. Дубль Кагавы помог Японии разгромить Сирию, Сингапур уступил Афганистану 4