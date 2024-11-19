Аршавин прокомментировал крупную победу России над Сирией

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил исход товарищеского матча против Сирии (4:0).

Дубль оформил Максим Осипенко.

У сборной России в 2024 году только сухие победы.

Теперь команда соберется в марте.

«Моменты в первом тайме создавали, их нужно было реализовывать, но не получилось. Во втором тайме чуть больше повезло, сирийцы подустали. Уверенная победа на классе без особого надрыва. Что мы предполагали, то и увидели в концовке.

Думаю, Карпин доволен. Две победы «на ноль», весь год «на ноль». Что должны были сделать, то и получилось. Зрители в Краснодаре и Волгограде получили праздник. Не думаю, что Карпин будет пересматривать эти два матча», – сказал Аршавин.

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